Palermo: Catania apre al M5S, 'tempi maturi per allargare maggioranza'

Palermo, 10 set. (AdnKronos) - E' appena nato e il governo giallorosso fa già sentire i suoi influssi fino al Comune di Palermo. Stamattina, con un post su Facebook, l'assessore comunale all'Ambiente Giusto Catania, componente di Sinistra Comune, ha teso la mano al M5S parlando di "tempi maturi per allargare la maggioranza in Sala delle Lapidi e al governo della città".

"Siamo stati i primi a voler costruire un dialogo col MoVimento 5 Stelle Palermo - scrive - All'inizio di questa nuova consiliatura, nel 2017, mentre i grillini praticavano la linea dell'isolazionismo Sinistra Comune propose e votò Ugo Forello, il loro candidato sindaco, come vice presidente del Consiglio Comunale. Fummo molto criticati per questa apertura di credito, senza chiedere nulla in cambio, ai consiglieri di Cinque Stelle. La politica deve avere la capacità di guardare oltre il proprio naso ed evidentemente oggi quella nostra intuizione, dopo mesi di sbandamento alla rincorsa di Salvini, risulta politicamente sensata".