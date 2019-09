Governo: Musumeci, ‘manovra di palazzo più che espressione volontà popolo’

Palermo, 10 set. (Adnkronos) - "La manifestazione di ieri in piazza contro il Conte bis serviva a "richiamare l’attenzione di quella parte di italiani distratti che hanno bisogno di carpire che questo Governo nasce più come una manovra di palazzo che come espressione di volontà della maggioranza del popolo italiano". A dirlo è stato il governatore siciliano, Nello Musumeci.