Commercio: contro i vu' cumprà Jesolo sperimenta anche i droni (2)

(AdnKronos) - L’intenzione dell’amministrazione è di procedere all’espletamento di tutti i passaggi formali necessari per rendere la tecnologia parte integrante degli strumenti in dotazione al Comando, compresa la formazione degli agenti della Polizia locale all’utilizzo del drone.

“Fin dal primo mandato di questa amministrazione ci siamo dati l’obiettivo di perseguire con tenacia e senza sosta la lotta al commercio abusivo facendo ricorso a tutte le opportunità e alle misure che vengono concesse - commenta l’assessore alla Sicurezza della Città di Jesolo, Otello Bergamo -. La possibilità di introdurre il drone, che già viene impiegato per il rilievo degli incidenti stradali gravi può diventare un valido sostegno all’azione di contrasto all’illegalità certamente sul fronte dell’abusivismo commerciale ma anche, se ci dovessero essere le condizioni, anche per la lotta allo spaccio di stupefacenti. Noi vogliamo una Jesolo sicura e siamo pronti a fare la nostra parte per questo, sostenendo l’attività dei nostri agenti di Polizia locale”.