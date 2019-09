Commercio: contro i vu' cumprà Jesolo sperimenta anche i droni

Venezia, 10 set. (AdnKronos) - Individuare i luoghi in cui la merce contraffatta viene nascosta e scambiata e identificare i soggetti impegnati nel commercio abusivo sul litorale così da poter effettuare azioni tempestive e mirate di repressione del fenomeno. Sono questi gli obiettivi che si è posta l’amministrazione comunale di Jesolo attraverso il Comando di Polizia locale per portare avanti in maniera sempre più efficace la lotta alla vendita di prodotti contraffatti.

Nel pomeriggio dello scorso 30 agosto gli agenti del Comando jesolano, supportati da tecnici esterni qualificato al pilotaggio dei droni hanno effettuato un primo volo di prova con lo scopo di verificarne l’efficacia sia nell’attività di indagine che viene effettuata per individuare nascondigli e luoghi di approvvigionamento, sia di identificazione dei soggetti che stanno effettuando la vendita.

Nel corso del volo, durato circa 4 ore, è stato tenuto monitorato un tratto di arenile, testando le funzionalità dell’apparecchio e la qualità delle immagini che si possono ottenere attraverso le fotocamere. L’esito positivo della sperimentazione ha consentito anche al personale di Polizia locale di individuare un luogo in cui veniva occultata la merce ed effettuarne il sequestro.