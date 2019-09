Centrodestra: Meloni, 'schieramento nato con manifestazioni di piazza'

Roma, 10 set. (AdnKronos) - "Il centrodestra si è fatto sulle manifestazioni di piazza. Ci dobbiamo asserragliare nel palazzo come quelli del Pd?" Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di Sky Tg 24, replica alle perplessità di Silvio Berlusconi sulla manifestazione di ieri di Fdi e Lega.

"Mi dispiace per ieri -aggiunge- ma non è questo il momento delle polemiche. Cosa significa fare un'opposizione responsabile? Io sono l'unica che faccio opposizione responsabile, siamo l'unico partito di opposizione che ha votato per il taglio dei parlamentari".

Quanto poi alle affermazioni di Berlusconi che ha parlato di Fdi e Lega fuori dalla porta del centrodestra, "fuori dalla porta di cosa", chiede Meloni. "Sono alla guida di un partito che viaggia a vele spiegate, mi sono sempre conquistata da sola quello che ho ottenuto".