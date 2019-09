Ue: Amendola, 'bene Mattarella, rivedere Patto di Stabilità'

Roma, 7 set. (AdnKronos) - "Ha ragione il Presidente Mattarella quando scrive che serve un riesame del Patto di Stabilità. Coesione e crescita per rilanciare gli investimenti in reti, innovazione, educazione e ricerca. L'Ue è la nostra comunità di destino". Lo scrive su Twitter il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola.