Migranti: Magi, 'far sbarcare naufraghi ed esaminare nuove leggi'

Roma, 7 set. (AdnKronos) - “Bisogna affrontare l'immigrazione in modo serio, non scimmiottando Salvini. Il terreno su cui ha costruito il suo consenso non deve diventare quello su cui gli altri temono di perderlo. Fateli sbarcare e iniziamo a discutere delle nuove leggi, innanzitutto abolendo le vecchie”. Così Riccardo Magi, deputato Radicale di +Europa, commenta in un tweet la vicenda della nave Alan Kurdi.