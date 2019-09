Camera: Fico a G7 vede Pelosi e presidenti Camere Francia e Gb

Roma, 7 set. (AdnKronos) - In occasione del G7 dei Parlamenti in corso a Brest, in Francia, il presidente della Camera, Roberto Fico, ha avuto tre bilaterali con la speaker della Camera dei rappresentanti statunitense, Nancy Pelosi; con il presidente dell'Assemblea nazionale francese, Richard Ferrand; e con lo speaker della Camera dei comuni britannica, John Bercow.