Toti: "Salone Nautico è pietra miliare per Genova"

Roma, 5 sett. (AdnKronos) - "Il Salone Nautico ha accompagnato la storia di questo Paese e di questa città. Negli ultimi anni è stato fatto un percorso straordinario, in primo luogo da parte di chi lavora nel settore e dalla città, che ha saputo riappropriarsi di un'occasione e farla diventare un momento condiviso. E' segno che il Salone Nautico rappresenta una pietra miliare di questa città". Lo ha detto il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti oggi alla presentazione della 59esima edizione del Salone Nautico di Genova, al via dal 19 al 24 settembre.

"Sarà - ha aggiunto - una settimana entusiasmante: noi ci saremo come Regione Liguria, anche con la Liguria Lounge a Terrazza Colombo, e accoglieremo i nostri ospiti".

Oggi a Genova il lancio dell'edizione 2019 che, dai dati positivi relativi all'andamento del settore, si apre in un quadro economico dell’industria nautica da diporto che, per l’anno in corso, conferma e rende solida la ripresa avviata già negli ultimi anni.

Tante le novità ma anche le conferme, tra tutte quella del ricco programma di eventi 'fuori Salone', GenovaInBlu, con l'obiettivo di coinvolgere a 360 gradi la città nel periodo della kermesse. Tra questi l’appuntamento al Museo del Mare nell’ambito della rassegna 'Incontri in Blu' nella giornata inaugurale, Light in the Blue, serata benefica a favore dell’Istituto Giannina Gaslini riservata agli espositori venerdì 20 settembre e l’evento Radio Deejay Time – Il Salone Nautico per Genova in Piazza De Ferrari domenica 22 settembre, l’evento clou dedicato a Genova e ai genovesi.

Tra le novità del Salone 2019 anche il nuovo servizio Vip di elitrasporto, che permetterà di raggiungere il Salone Nautico in elicottero, atterrando sulla elisuperficie all’interno dell’area espositiva e la biglietteria online con fast lane, una corsia preferenziale per accedere direttamente alla manifestazione. La ristorazione, che vede confermata la partnership con Eataly, punterà all’esperienza del territorio.