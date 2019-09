Rome Beach Volley Finals, conclusa fase a gironi

Roma, 6 set. - (AdnKronos) - Si è conclusa questa mattina la fase a gironi delle Rome Beach Volley Finals, in corso di svolgimento al Foro Italico. Sono tre le coppie italiane ancora in corsa, con Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che hanno conquistato la qualificazione al primo turno a eliminazione diretta, dove affronteranno le statunitensi Sweat-Walsh Jennings alle ore 14.15. Un obiettivo già raggiunto ieri da Daniele Lupo e Paolo Nicolai e Adrian Carambula ed Enrico Rossi nel torneo maschile, che giocheranno rispettivamente alle ore 17 e alle ore 16: gli avversari verranno definiti tramite il sorteggio che si terrà nel primo pomeriggio.

Questa mattina, Marta e Viktoria hanno riscattato la sconfitta di ieri superando le russe Ukolova-Birlova in due set 2-0 (21-16, 21-17) rendendosi protagoniste di una gara senza sbavature, condotta in entrambi i parziali con grande determinazione.

Gli altri tre match disputati, invece, hanno sancito l’eliminazione delle altre tre coppie azzurre presenti in gara. Nel tabellone femminile, le azzurrine Claudia Scampoli e Claudia Puccinelli hanno ceduto contro le olandesi Stubbe-Van Iersel 2-0 (21-18, 21-15), mentre Agata Zuccarelli e Gaia Traballi non sono riuscite ad avere la meglio delle slovacche Strbova-Dubovkova 2-0 (21-14, 21-15). Stessa sorte anche per gli azzurrini del Club Italia Jakob Windisch e Samuele Cottafava, usciti sconfitti contro i russi Semenov-Leshukov 2-0 (21-17, 21-17). Tutte e tre le giovani formazioni in questione, hanno comunque potuto sfruttare questa manifestazione per arricchire il proprio bagaglio d’esperienza in vista degli obiettivi futuri.