Mobilità: Sala, 'la vera rivoluzione per le infrastrutture è farle'

Milano, 6 set. (AdnKronos) - "Pongo molte aspettative sul nuovo governo. Marcherò stretto il nuovo ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti perché è abbastanza evidente che si possa fare meglio a Milano ma su una serie di questioni è necessario che ci sia una partecipazione del governo. Il paese in questo momento merita delle infrastrutture pensate in un ottica ambientalista. La vera rivoluzione per le infrastrutture sarebbe quella di farle". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante la conferenza di presentazione del Milano Bike City.