Migranti: De Micheli, 'salvare vite non è reato'

Roma, 6 set. (AdnKronos) - Sui migranti e sui porti chiusi “ci sono due aspetti: l’ambito della discrezionalità dell’intervento dei ministri, che noi credo utilizzeremo, e l’ambito di modifica dei decreti sicurezza per i quali abbiamo trovato un accordo prima di arrivare alle definizione del Governo, che riguarda il recepimento delle due lettere del Presidente della Repubblica. Il recepimento di quelle osservazioni determina già un chiarimento su alcune cose che possiamo fare e che già abbiamo in testa. È legislativamente il chiarimento ultimativo che quando si salvano le persone non è reato. Quando salvi una persona non è reato, ma è la cosa giusta da fare”. Lo ha detto a Sky TG24 il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli.