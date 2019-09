Camilleri: Cavallaro (Strada Scrittori), 'la vera Vigata ricorda il maestro'

Palermo, 6 set. (AdnKronos) - "La pena di non potere festeggiare oggi i 94 anni di Andrea Camilleri è mitigata dalla gioia di potere rileggere i suoi racconti che sopravvivono all'assenza e che gli amici della Strada degli Scrittori evocheranno alle 19.30 con un sobrio evento a Porto Empedocle, nella 'vera Vigata' del Commissario Montalbano per una festa con tanti ospiti e tanti fans di un grande indimenticabile narratore". Lo scrive in una nota il direttore dell'associazione Felice Cavallaro annunciando la manifestazione organizzata nell'area del parco ferroviario di Porto Empedocle, d'intesa con il Comune e la Fondazione FS.