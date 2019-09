Sicilia: Palasport Acireale, Regione 'Comune potrà rinegoziate mutuo con Irfis'

Palermo, 5 set. (AdnKronos) - Individuata la possibile soluzione affinché il Palasport di Acireale resti un bene pubblico. "Grazie alla sinergia tra il governo della Regione e l’Irfis, infatti, il Comune rivierasco potrà rinegoziare l’originario mutuo a nuove e più vantaggiose condizioni, che gli consentiranno di restare proprietario della struttura. In questo modo, si eviterà che l’immobile possa essere messo all’asta, dopo il fallimento dell’azienda costruttrice e che aveva la concessione per la gestione trentennale, ormai scaduta".

"Il Palasport di Acireale - evidenzia il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci - è un bene troppo importante per le ricadute economiche nel territorio del Catanese. Non potevamo assistere inermi, da un lato, al disfacimento di una preziosa risorsa e, dall’altro, al mancato recupero delle somme che l’amministrazione regionale, attraverso l’Irfis, ha concesso per la sua costruzione. La soluzione individuata garantisce i diritti di tutti e potrà assicurare un futuro positivo per l'hinterland etneo".