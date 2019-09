Governo: Tajani, 'moda filiera importante, più attenzione da esecutivo'

Milano, 5 set. (AdnKronos) - "E' il giorno dell'insediamento del nuovo governo, il nostro auspicio come istituzione territoriale di una delle città più importanti del Paese è che il nuovo esecutivo dia un'attenzione maggiore, rispetto al recente passato, al settore della moda, che è una filiera complessa, ma importantissima non solo per la città di Milano, ma per tutto il Paese". Lo ha detto Cristina Tajani, assessore alle Politiche del lavoro del comune di Milano.

"E' necessario fare rete - conclude - tra istituzioni locali e nazionali così da rilanciare l'economia e tutti i settori industriali, tra cui quello della moda".