Governo: Cgil Sicilia, 'Regione cerchi dialogo con nuovo esecutivo'

Palermo, 5 set. (AdnKronos) - "Ora si inaugurino corretti rapporti istituzionali Stato-Regione con l’obiettivo innanzitutto di fare fronte, attraverso l’accordo con lo Stato, alla crisi finanziaria". Così il segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino nel giorno del giuramento del nuovo governo giallorosso. "Al governo regionale - aggiunge - spetta ora di cercare il dialogo col nuovo esecutivo, accantonando pregiudiziali di natura politica".

Per Mannino "la condizione economico-sociale della Sicilia è drammatica e un isolamento del governo regionale nel contesto nazionale non farebbe che peggiorare la situazione". Secondo il segretario della Cgil Sicilia "la composizione del governo, con un ministero specificamente dedicato al Mezzogiorno, e il programma, che annovera tra i suoi punti il lancio di un piano straordinario per la crescita e il lavoro al sud, lasciano sperare in una rinnovata attenzione al sud e ai suoi problemi economici e sociali".