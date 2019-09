Stromboli: lunedì test per sirene allerta tsunami e esplosioni vulcano

Palermo, 4 set. (AdnKronos) - Si svolgeranno lunedì 9 settembre le prove generali per testare il sistema di allerta sonoro sull'isola di Stromboli. Le sirene suoneranno attraverso due meccanismi: in automatico per la segnalazione di rischio tsunami grazie al collegamento diretto con le boe collocate in prossimità della sciara del fuoco e in maniera manuale per quanto riguarda la segnalazione di imminente attività esplosiva del vulcano.

"È stato possibile attivare il nuovo sistema di allerta sonoro grazie al miglioramento delle linee telefoniche e di collegamento wi-fi con l’isola di Stromboli di cui questo Dipartimento si è fatto carico nei giorni scorsi - ha sottolineato Calogero Foti, capo del Dipartimento della Protezione civile della presidenza della Regione siciliana - Siamo costantemente sul campo per garantire con la nostra presenza attiva al fianco della popolazione le maggiori condizioni di sicurezza possibili”.

In queste ore, presso il Centro operativo (COA) di Stromboli, uomini del Dipartimento della Protezione civile regionale, del Dipartimento della Protezione civile nazionale e l’amministrazione comunale sono in riunione per definire le modalità operative e quelle necessarie ad informare la popolazione.