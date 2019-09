Governo: Zingaretti, 'può durare e fare bene, ma stop liti'**

Roma, 4 set. (AdnKronos) - "E' stata dura ma è stato importante andare avanti per salvare queto Paese, riaccendere i motori dell'Economia, ridare dignità all'Italia". Lo dice Nicola Zingaretti al Tg1. Quanto alle critiche di Matteo Salvini che parla di poltrone, il segretario Pd ribatte: "Salvini vive di accuse e polemiche e questo ha fatto tanti danni all'Italia".

"Il vecchio governo nasceva su contratto, il nuovo governo su un programma comune. Non è stato ripetuto l'errore di un contratto con idee contrapposte. C'è un piano condiviso per salvare l'Italia. Sono fiducioso".

Il governo durerà fino a fine legislatura? "Questo è l'obiettivo e le condizioni ci sono. Ma non bisogna essere pigri, bisogna attuare quanto scritto nel programma e soprattutto bisogna lavorare con uno spirito nuovo: non è possibile che le forze politiche litighino tutti i giorni. Abbiamo scritto un programma. Ora al lavoro per fare il bene dell'Italia".