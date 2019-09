Governo: don Cosimo Scordato, 'Salvini ha alimentato paura nei confronti dei migranti'

Palermo, 4 set. (AdnKronos) - "A Salvini bisogna riconoscere una grande capacità comunicativa. E' entrato in contatto col popolo ma con i suoi discorsi ha alimentato un sentimento di paura nei confronti dei migranti, atteggiamenti razzisti, nazionalismi. Sono sollevato dal fatto che non faccia più parte del governo". A dirlo all'Adnkronos è don Cosimo Scordato, rettore della Chiesa San Francesco Saverio all'Albergheria di Palermo.

In prima linea nel difendere i diritti dei più deboli, don Scordato guarda con speranza alla nascita del governo giallorosso, vedendo nell'intesa M5S-Pd "elementi di maggiore affinità".

"Con Salvini - dice - il M5S si è allontanato dalla sua vera natura e per rispetto di un patto è finito col dire sì a provvedimento come i decreti sicurezza". E aggiunge: "L'Italia agli italiani non può significare chiudersi nei nostri confini e non capire che oltre c'è un mondo". "Nella Lega - conclude - molti considerano Salvini come una sorta di semi Dio".