Governo: Cancelleri (M5S), 'ancora tutto in divenire'

Palermo, 4 set. (AdnKronos) - "In questo momento è ancora tutto in divenire. C'è una trattativa in corso e potremmo tirarci tutta la giornata così come essere pronti fra cinque minuti". A dirlo all'Adnkronos è Giancarlo Cancelleri, leader del M5S in Sicilia e da ieri a Roma a fianco di Luigi Di Maio per seguire le trattative sulla formazione del nuovo esecutivo giallo-rosso. Il nodo da sciogliere in questo momento, a quanto si apprende, è quello del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Il nome di Cancelleri sarebbe fra quelli che potrebbero entrare a far parte dello scacchiere del nuovo esecutivo.