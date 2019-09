Carabinieri: comandante Nistri in Sicilia, visita a Corleone Montelepre e Palermo

Palermo, 4 set. (AdnKronos) - Il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale di corpo d’armata Giovanni Nistri ha approfittato della sua visita in Sicilia per l'anniversario dell'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa per visitare alcuni reparti dei carabinieri. Nistri si è recato a Corleone, alla stazione di Montelepre e a quella di San Filippo Neri a Palermo. Le visite alla compagnia di Corleone ed alla stazione di Montelepre hanno avuto una particolare valenza simbolica per il contributo dato, alla fine degli anni 40, dall’allora giovane capitano Dalla Chiesa alla lotta al banditismo in Sicilia.

Il comandante generale, accompagnato dal comandante interregionale Culqualber generale di corpo d’armata Luigi Robusto e dal comandante della legione Sicilia generale di divisione Giovanni Cataldo, si è intrattenuto con i militari ringraziandoli per "l’impegno profuso in un territorio storicamente nevralgico per la radicata presenza mafiosa" ed esortandoli "a proseguire nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali". Il generale Nistri ha poi visitato la stazione carabinieri di San Filippo Neri, a Palermo, istituita nel 2010 con l’obiettivo di dare un forte segnale della presenza dello Stato in un territorio caratterizzato da un elevato indice di criminalità. Anche qui il comandante generale ha ringraziato i militari per il loro impegno e per l’attenzione rivolta alle diverse problematiche, anche sociali, della zona.