Mafia: messaggio capitano Ultimo torna a fianco lapide Dalla Chiesa

Palermo, 3 set. (AdnKronos) - E' tornato al suo posto il messaggio del capitano 'Ultimo' Sergio De Caprio, lasciato questa mattina, in via Isidoro Carini, a Palermo, a fianco della lapide che ricorda il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente di polizia Domenico Russo uccisi da Cosa Nostra il 3 settembre 1982. Il messaggio era apparso questa mattina, prima dell'inizio della cerimonia, a fianco della corona d'alloro della Presidenza della Repubblica, ma poi era sparito. A quanto si apprende il cerimoniale lo aveva rimosso "per ragioni di ordine pratico". Dopo la cerimonia di commemorazione è stato rimesso al suo posto.

"3 settembre 1982 - 3 settembre 2019. Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa vive nelle azioni presenti, passate e future", il testo del messaggio scritto su un foglio bianco e firmato dal capitano Ultimo.