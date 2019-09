Governo: Fraccaro, 'vince democrazia diretta, avanti con taglio parlamentari'

Roma, 3 set. (AdnKronos) - "Con la consultazione online su Rousseau, forte del voto di oltre 79mila cittadini che non ha precedenti nel mondo, il M5S si consolida come forza di governo basata sulla partecipazione attiva. Ha vinto la democrazia diretta, nostro principio cardine che ci consente di assumere le decisioni rispettando sempre la volontà popolare. Ora porteremo avanti le nostre proposte partendo dal taglio dei parlamentari. Grazie al presidente Conte e a Luigi Di Maio per il loro lavoro incessante al servizio del Paese”. Lo scrive su Facebook il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro.