Siracusa: maxiblitz antidroga, arresti e sequestri

Palermo, 2 set. (AdnKronos) - Dalle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato di Siracusa e i militari del Comando Provinciale Carabinieri stanno dando contemporanea esecuzione ad una mirata attività di polizia giudiziaria per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona alta del capoluogo. L’azione congiunta nasce dal provvedimento della locale Procura della Repubblica, con il quale è stato disposto il sequestro di due cancelli in ferro e vetro abusivamente apposti all’ingresso di una palazzina sita in un’area fortemente interessata allo spaccio. Sono in corso numerose perquisizioni con l’ausilio di unità cinofile.