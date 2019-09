Palermo: al via la 'Festa dell'Onestà' in ricordo del gen. Dalla Chiesa (2)

(AdnKronos) - “La speranza non è morta – hanno sottolineato Giovanna Analdi, Francesco Lombardo, Giulio Pirrotta e Giuseppe Scuderi del Comitato La Festa dell'Onestà – il luogo dove il generale Dalla Chiesa visse e operò per tanti anni, la sua testimonianza e l’impegno costante dei cittadini consapevoli e responsabili, ne sono la dimostrazione. Restiamo convinti che il tricolore, secondo gli insegnamenti dello stesso Generale Dalla Chiesa, ci rimandi a un senso civico che è necessario declinare quotidianamente, perché dia veri frutti di cambiamento della comunità”.

La prima giornata de La Festa dell’Onestà si è conclusa ieri a Palazzo delle Aquile, dove è stata rappresentata l’orazione civile ‘Siamo a mare’, prodotta da Fabio Lannino per il Brass Group. Particolarmente significativa è stata la visita alla Sala della memoria della caserma Carlo Alberto Dalla Chiesa, dove è stata allestita una mostra sul Generale di una delegazione di bambini accompagnati dal vice Sindaco, Fabio Giambrone, e accolti dal Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Gen. Cataldo. Oggi appuntamento alle ore 17 alla Biblioteca Centrale della Regione Siciliana per la presentazione del libro ‘Casa per casa, strada per strada – La politica delle idee’, a cura di Pierpaolo Farina con la partecipazione del Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.