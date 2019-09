Migranti: sindaco Pozzallo, 'decreti sicurezza non sono serviti a nulla'

Palermo, 2 set. (AdnKronos) - "Diciamolo chiaramente: i decreti sicurezza non sono serviti a nulla". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Pozzallo (Siracusa) Roberto Ammatuna che sta seguendo l'evolevrsi della situazione della nave 'Eleonore' di Lifeline che ha forzato il blocco entrando in acque territoriali. "La situazione è di grandissima confusione - dice il sindaco - ci si illudeva che tutto potesse finire con una politica rigida, ma è sbagliato. Alla fine si lasciano a bordo per giorni e giorni donne e bambini". "Non si può eliminare il problema dell'immigrazione ma bisogna governarlo - aggiunge - le politiche adottate finora non sono servite".

"E' il primo problema che dovrà affrontare il nuovo governo che sta per nascere - aggiunge Ammatuna - Non si sta capendo nulla, non si può affrontare questo problema con atteggiamenti autoritari".