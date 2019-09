Migranti: comandante 'Eleonore', 'In Italia le persone stanno dalla parte del diritto'

Palermo, 2 set. (AdnKronos) - "In Italia le persone stanno dalla parte del diritto internazionale". E' quanto scrive su Twitter Claus-Peter Reisch, il comandante della nave Eleonore, che ha ricevuto, come annuncia lo stesso in un video, la telefonata del sindaco di Pozzallo (Siracusa) Roberto Ammatuna. "Ha detto che mi aspetterà al porto - ha detto Reisch - e che ci accoglierà". Reisch ha anche detto di avere parlato con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.