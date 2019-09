Migranti: canti e balli a bordo della 'Mare Jonio', Viva la libertà'

Palermo, 2 set. (AdnKronos) - Canti e balli sulla Mare Jonio da parte dei 31 naufraghi che hanno saputo che lasceranno l'imbarcazione "per motivi sanitari". "Nonostante le loro condizioni precarie di salute - dice Alessandra Sciurba di Mediterranea all'Adnkronos - hanno iniziato a gioire. E molti di loro ci hanno abbracciati e ci hanno detto che ci porteranno per sempre con loro. Ci hanno detto tra le lacrime "Grazie per averci salvato". Sono momenti pieni di emozione".