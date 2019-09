L'Inter batte il Cagliari

Cagliari, 1 set. (AdnKronos) - L'Inter di Antonio Conte vince anche con il Cagliari 2-1 e sale a sei punti in classifica, restando agganciata alla Juventus e il Torino e candidandosi a vera anti-Juve per il proseguio del campionato. Il successo esterno dei nerazzurri in trasferta a Cagliari è stato però più complicato del previsto. L'Inter si è imposta 2-1 grazie alla rete di Lautaro Martinez al 27' del primo tempo e al calcio di rigore, realizzato da Lukaku al 72', dopo il pareggio di Joao Pedro di testa al 50'. Tra i protagonisti della sfida Sensi che tra le altre cose ha colpito una traversa su punizione, ha procurato il rigore poi realizzato da Lukaku con una pregevole veronica in area ed è entrato anche nel gol di Lautaro con il cross che ha portato alla rete.

Insieme alla Juve e all'Inter sale a sei punti e quindi a punteggio pieno anche il Torino di Walter Mazzarri che si è imposto in una gara molto spettacolare a Bergamo 3-2 sull'Atalanta, restando in scia alle big. La doppietta di Zapata non è bastata a Gasperini, con i granata che sono andati a segno con Bonifazi, Berenguer e Izzo. Corsaro anche il Parma che ha ribaltato la gara con l'Udinese al Friuli andandosi ad imporre 3-1 con i gol di Gervinho, Gagliolo e Inglese dopo l'inziale gol bianconero di Lasagna. Pesante sconfitta, la seconda su due gare, per la Sampdoria di Di Francesco che è stata battuta 4-1 dal Sassuolo grazie alla tripletta di Berardi e al gol di Traorè, a poco è servito il gol su rigore di Quagliarella. Successo importante in chiave salvezza dell'Hellas Verona che si è imposto sul Lecce di Liverani per 1-0 con una rete di Pessina. Vola anche il Genoa che dopo il 3-3 con la Roma della prima giornata si impone 2-1 sulla Fiorentina di Montella grazie ai gol di Zapata e Kouamè. Non è bastato ai viola la rete di Pulgar su rigore. Nel finale sfortunato palo di Chiesa che avrebbe portato al pari. La Fiorentina resta così a zero punti in classifica come Lecce, Cagliari, Sampdoria e Spal.