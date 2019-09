II Guerra mondiale: Casellati a commemorazione Varsavia, 'mai più sonno ragione'

Varsavia, 1 set. (AdnKronos) - "Ottanta anni fa, qui nel cuore dell’Europa, il sonno della ragione fece scoccare la scintilla che portò alla deflagrazione del più grande e luttuoso conflitto che la storia dell’uomo ricordi: oltre 55 milioni di morti e una devastazione materiale e morale alla quale il mondo intero ancora oggi paga un dazio doloroso. È questo il bilancio dell’immane tragedia che porta il nome di Seconda Guerra Mondiale e che tra le sue pagine nere ci ha lasciato orrori senza precedenti come gli stermini e le deportazioni pianificate, i campi di concentramento, l’utilizzo di armi di distruzione di massa". Lo ha affermato il presidente del Senato Elisabetta Casellati, oggi in missione a Varsavia per rappresentare lo Stato italiano alle commemorazioni dell'80mo anniversario dello scoppio della Seconda Guerra mondiale.

"È importante sottolineare –ha aggiunto- che proprio dalla resistenza al nazifascismo e tra le macerie e le lacerazioni provocate dal conflitto bellico ha preso corpo e forma quell’Europa dei popoli che oggi tutti conosciamo e che, tra i suoi valori fondativi e innegoziabili, ha proprio il ripudio della guerra e l’esaltazione della pace, della libertà, della tolleranza, della democrazia".

"Il ricordo del sangue versato da milioni di vittime innocenti di ogni nazionalità e della distruzione che ne è conseguita, siano dunque un monito per le Nazioni, in seno alle quali -ha concluso Casellati- oggi è più che mai opportuno ribadire che quei valori e quegli ideali universali non possono e non devono essere mai messi in discussione".