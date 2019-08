Calenda: "Pd pronto a bersi tutto"

(AdnKronos) - "Sono andati troppo avanti". Comincia così l'ultimo tweet al vetriolo dell'europarlamentare Carlo Calenda, dopo l'addio ai dem. "Il Pd è ormai pronto a bersi tutto" cinguetta. "Conte si è fatto passare sopra da Salvini per 14 mesi e continuerà serenamente. Possono rompere i 5S ma non me lo auguro per il PD. Essere mandati a spazzolare da Casaleggio e Di Battista non è esito felice".