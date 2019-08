Mafia: a Palermo la passeggiata 'alla memoria, storie di vite spezzate'

Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - L’Associazione culturale Onlus Palermo aperta a Tutti, in collaborazione con gli Amici dei Musei siciliani organizza per la sera del 4 settembre la passeggiata “Alla memoria, storie di vite spezzate” . In occasione dell’anniversario dell’assassinio del Giudice Carlo Alberto dalla Chiesa, la passeggiata ripercorrerà alcuni luoghi simbolo delle stragi di mafia degli anni Ottanta. Il punto di incontrò sarà alle ore 20.45 davanti la Chiesa di San Michele Arcangelo, per spostarsi in via Cesareo, dove fu assassinato Giuseppe Insalaco (1988). Poi in via Pipitone Federico, luogo della Strage di Rocco Chinnici (1983), i due uomini della scorta (Mario Trapassi e Salvatore Bartolotta) e Stefano Li Sacchi, portiere dello stabile. Successivamente si sosterà davanti la lapide commemorativa di Piersanti Mattarella (1980). La tappa successiva sarà il luogo dell’assassinio di Calogero Zucchetto, l’agente di polizia che collaborava con Ninni Cassarà (1982). L’itinerario finirà dinnanzi la lapide che ricorda l’eccidio del Generale dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente Domenico Russo. La passeggiata, organizzata dagli Amici dei Musei Siciliani e dell’Associazione Palermo aperta a Tutti, sarà introdotta da Bernardo Tortorici e Claudia Bardi, rispettivamente di Amici dei Musei Siciliani e Palermo aperta a Tutti- Onlus.

La partecipazione prevede una donazione di 8 euro a persona che verranno versate in beneficenza a La carezza di viky e Giorgia-Onlus, che si occupa dei bambini cardiopatici dell'ospedale dei bambini di Palermo.