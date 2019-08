Lavoro: pronto dl crisi con norme 'salva Iva', entro lunedì osservazioni per varo

Roma, 30 ago- (AdnKronos) - E' pronto il decreto legge per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. Nel provvedimento sono contenute, in particolare, le norme per l'Ilva, Whirlpool ma anche le norme per l'assunzione di personale dell'Inps, la stabilizzazione di alcuni lavoratori di Anpal Servizi ma anche le norme per le tutele dei riders. Nel provvedimento, inoltre, ci sono misure per affrontare le crisi aziendali in Sardegna, Sicilia e nella provincia di Isernia.

Lo schema di decreto legge, che comprende 16 articoli, è stato inviato ieri alla presidenza del Consiglio. "Al fine del rispetto della tempistica connessa all'urgenza del decreto si chiede di comunicare con ogni possibile celerità eventuali osservazioni, comunque non oltre le ore 13 di lunedì 2".