Governo: Zingaretti, 'formazione gratuita per figli famiglie reddito medio basso'

Roma, 30 ago. (AdnKronos) - "Il rilancio del tema della scuola e della formazione come grande priorità del Paese. Abbiamo riproposto del presidente Conte l'idea che per i redditi medio-bassi si studino formule per la formazione gratuita dall'asilo nido fino all'università. Una vera rivoluzione del concetto del diritto allo studio". Lo ha detto Nicola Zingaretti al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte.