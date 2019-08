Governo: Lega, presidenti commissioni restano come quelli Camere

Roma, 30 ago. (AdnKronos) - "Come non si rivotano i presidenti del Senato e della Camera, quelli di commissione sono come il presidente Fico e il presidente Casellati, rimarranno a fare i presidenti di commissione. Sono stati votati e rimarranno a fare i presidenti di commissione". Lo ha sottolineato il deputato della Lega Claudio Durigon, dopo l'incontro con il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, a proposito degli esponenti leghisti che guidano gli organismi parlamentari.