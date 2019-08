Migranti: Guardia costiera, 'non coordiniamo noi evento Sar nave Mare Jonio'

Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - "In merito alle dichiarazioni della Ong Mediterranea Saving Humans, circa l'assunzione di questo Imrcc del coordinamento dell’operazione di soccorso effettuata questa mattina dalla nave Mare Ionio, si precisa che questo Imrcc non ha mai assunto il coordinamento dell'evento Sar in parola, in quanto avvenuto in acque di responsabilità Sar libiche". E' quanto si legge in una nota della Guardia costiera. "Infatti, questo Imrcc, contattato dalla Ong, ha riferito alla stessa di avviare le previste interlocuzioni con le competenti autorità libiche per assumere istruzioni di coordinamento, che non risultano essere avvenute", si legge.

"Ogni richiesta di individuazione di un luogo di sbarco, a seguito di un evento Sar che coinvolge migranti, viene inoltrata dal Imrcc al Ministero dell'Interno per l'individuazione del "place of safety". Pur non essendo un evento Sar coordinato dall'Imrcc, tale procedura è stata eseguita, come sempre avvenuto, anche per l'evento Sar odierno", si conclude la nota.