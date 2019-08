Maltempo: temporali a Milano, attivato monitoraggio Seveso e Lambro

Milano, 28 ago. (AdnKronos) - Per le forti piogge in corso a Milano da questa mattina, il Comune ha attivato il piano di emergenza e il centro operativo comunale per il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro e l’attivazione delle squadre di Protezione civile e delle pattuglie della Polizia locale.

I livelli a monte sono bassi e lo scolmatore era stato comunque attivato grazie alle interlocuzioni tra le protezioni civili comunali e regionali e Comune di Milano, Regione Lombardia e Aipo, fa sapere l'amministrazione con una nota.