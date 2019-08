Consultazioni: Zingaretti, 'chiara discontinuità in ricette economiche'**

Roma, 28 ago. (AdnKronos) - Aprire "una nuova stagione politica civile e sociale". Lo dice Nicola Zingaretti dopo le consultazioni al Quirinale. "Un governo che convinca gli italiani che le difficoltà economiche e sociali ci sono ma posso essere superate da un impegno comune".

Un governo, continua il segretario Pd, per i giovani, per i "tanti diplomati e laureati che non siamo riusciti a trattenere", un governo per chi è alla ricerca di un lavoro e investe nelle imprese per la cresciuta economica". Ed un governo, sottolinea "che abbracci con chiara discontinuità una chiara discontinuità delle ricette economiche in chiave redistributiva e di equità sociale" e sostenga "lo sviluppo verde".