Migranti: sindaco Lampedusa, 'abbandonati dal governo, scelta precisa per creare qui caos'

Palermo, 27 ago. (AdnKronos) - "Per comprendere qual è il livello di attenzione di questo Governo nei confronti di Lampedusa, basta dire che la macchina per rilevare le impronte digitali all’interno del Centro di Accoglienza è guasta. Senza strumenti non si può garantire nulla. Questa notte un furgone della Polizia ha preso fuoco. Siamo abbandonati a noi stessi e temo che questa sia una scelta ben precisa, così si crea il caos e poi si scarica la colpa su di noi". E' la denuncia, durissima, del sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, che parla delle condizioni dell'hotspot dell'isola.