Iran: nasce 'Woman's Freedom', campagna per la giustizia a tutela delle donne (2)

(AdnKronos) - L'avvocato Leone, "che ha deciso di intensificare il suo impegno proponendosi come promotore e legal advisor dell'intero progetto", spiega: “L'impegno, congiunto con la Presidente Butera, per il conferimento della cittadinanza onoraria a Nasrin, è solo una delle tappe di questa ambiziosa lotta di civiltà che vede la mia collega iraniana come paradigma significativo fra tanti altri più silenziosi, ma non meno importanti. A partire da qui, per dare visibilità a chi non ne ha, difendere la democrazia e l'uguaglianza sociale, darò anche vita ad una fondazione, che oltre la burocrazia possa davvero aiutare chi ne ha più bisogno”.

Il manifesto Campaign fo Justice and Equality “Woman’s Freedom in Iran” realizzato da Rosanna La Malfa, mostra una donna iraniana con l’hijab rosso; il rosso è il colore del melograno simbolo dell’Iran, ma anche il colore della dissobbidienza, dell’amore e del coraggio.