Governo: Quartapelle, 'chiedere più tempo a Colle per accordo serio con M5S'

Roma, 27 ago. (AdnKronos) - "Non illudiamoci di risolvere i problemi politici con il M5S solo attraverso l’indicazione dei nomi per i ministeri. Per avere un accordo solido, chiediamo, insieme al M5S, più tempo a Mattarella per discutere dei nodi politici. Sarebbe un modo di procedere serio". Lo scrive su twitter Lia Quartapelle del Pd.