Governo: Benifei, 'stop accordo sarebbe per volontà Di Maio e M5S'

Roma, 27 ago. (AdnKronos) - "In sede Pd in questi giorni abbiamo discusso del futuro dell’Italia, scrivendo proposte per ridare speranza agli italiani e rimettere il nostro Paese al centro dell’Europa, se ora si fermasse questo lavoro sarebbe solo per volontà di Luigi Di Maio e del M5S #m5spd". Lo scrive su twitter Brando Benifei, capogruppo Pd a Bruxelles.