Giorgetti: "Faranno un governo contro il popolo italiano"

Alzano Lombardo (Bergamo), 27 ago. (Adnkronos) - dall'inviato Marco Barboni

"Penso che faranno il loro bel governo non in nome del popolo italiano ma contro il popolo italiano. Auguri". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, a margine della festa della Lega ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, a chi gli chiedeva della possibilità di un governo sostenuto da M5S e Pd.

Giorgetti, non è dispiaciuto che l’autonomia differenziata venga archiviata con la fine del governo gialloverde, perché "tanto non si faceva niente lo stesso".

"Qualsiasi governo ci sarà farà la legge olimpica che abbiamo concordato. Non c'è nessun problema" ha poi aggiunto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, dopo che il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, oggi ha chiesto entro novembre una legge speciale per le Olimpiadi invernali del 2026 a Milano e Cortina.