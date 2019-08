Trapani:spaccio di droga a Castelvetrano, quattro arresti

Palermo, 26 ago. (AdnKronos) - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano con il supporto di quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” di Sigonella, nella frazione balneare di “Triscina di Selinunte”, hanno arrestato 4 persone del Gambia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di perlustrazione mirato al contrasto dello spaccio di droghe i militari operanti hanno notato lo scambio di materiale con soldi da parte di Ndeneh Jatta, 26 anni, noto ai Carabinieri per i suoi precedenti di Polizia e un giovane castelvetranese. Intervenuti prontamente hanno verificato che la sostanza ceduta era hashish per il peso di 0.4 gr. e da una successiva perquisizione personale e domiciliare Jatta è risultato in possesso di ulteriore 24 gr di sostanza stupefacente del medesimo tipo già suddiviso in dosi, per ciò è stato tratto in arresto.

Nel corso della medesima attività, per lo stesso reato sono stati arrestati Ousman Jatta, 26 anni, Nyassi Modou Lamin, 21 anni, Jaiteh Ibrahima, 23 anni, in quanto, notati nella spiaggia della frazione da più giorni – avevano allestito una capanna artigianale – e sottoposti a perquisizione personale, venivano trovati in possesso di 15 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, di un coltello da cucina di 20 com e della somma contante di 455 euro, ritenuta provento dell’illecita attività. Quanto illecitamente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Gli arrestati, dopo le formalità di rito e su disposizione della competente A.G. sono stati rimessi in libertà in attesa di decreto di fissazione udienza di convalida tranne Jatta ristretto ai domiciliari in attesa di direttissima.