Migranti: su barca appoggio Jonio messaggio a Ue 'Basta nascondersi dietro Salvini'

Palermo, 23 ago. (AdnKronos) - "Eu stop hiding behind Salvini", cioè "Unione europea basta nascondersi dietro Salvini". E' il messaggio scritto sulla vela della 'Matteo S.', la barca d'appoggio della nave Mare Jonio del progetto di Mediterranea Saving Humans, che è partita ieri sera da Licata (Agrigento) per salvare vite umane. Il messaggio è apparso anche tra le stories di Instagram di Mediterranea con la scritta: "Direttamente dalla barca d'appoggio della Mare Jonio, la 'Matteo S', un messaggio per l'Unione europea".