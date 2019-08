Governo: si lavora a incontro Zingaretti-Di Maio, ma serve ancora tempo**

Roma, 23 ago. (AdnKronos) - In cantiere l'incontro tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio. Prima, però, vanno risolti alcuni nodi. A partire da una maggiore chiarezza sulla "volontà politica" dei 5 Stelle di andare fino in fondo e mettere da parte ogni altra opzione. "Si procede passettino passettino", fanno sapere dal Nazareno in una trattativa "delicata e complessa". "Noi ci crediamo", dicono, e proprio per questo i passi vanno calibrati se si vuole chiudere e chiudere con una soluzione solida, il governo di svolta con un programma condiviso di cui ha parlato più volte il segretario Pd.

E non si esclude che il faccia a faccia tra Zingaretti e Di Maio possa arrivare proprio all'ultimo, persino nella giornata di martedì, quando e se la trattativa sarà vicina alla conclusione. Intanto il segretario Pd, secondo quanto riferiscono fonti di area renziana, avrebbe sentito nella giornata di oggi Matteo Renzi.