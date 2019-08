Clima: Ruffini (Moncler), 'impegnati da anni, orgogliosi del Fashion Pact'

Roma, 23 ago. (AdnKronos) - "Il valore delle collaborazioni e dell’energia generata da esperienze diverse con obiettivi comuni, è qualcosa in cui credo molto, da sempre. E non solo in ambito creativo. Da molti anni in Moncler ci impegniamo per uno sviluppo responsabile e sostenibile. Un percorso che ci porta ogni giorno a riflettere sulla portata delle nostre decisioni e a cercare con determinazione soluzioni e risposte che a volte ancora non abbiamo". Così in una nota Remo Ruffini, il presidente e amministratore delegato di Moncler, commentando l'iniziativa delle trentadue aziende globali che hanno firmato il 'Fashion Pact' che sarà presentato ufficialmente ai capi di Stati riuniti durante il G7 di Biarritz che si svolge dal 24 al 26 agosto

"È con questo spirito, unito alla consapevolezza che sfide globali richiedano impegni coesi e generosi, che siamo orgogliosi di entrare a far parte del Fashion Pact in nome di un ideale comune ben più grande di ogni singolo interesse", sottolinea ancora Ruffini.