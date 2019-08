Boschi: "Pd-M5S? Spero Di Battista non remi contro"

Roma, 23 ago. (AdnKronos) - "Il Pd lavora nell'interesse del Paese, secondo gli impegni presi in Direzione. Spero che Di Battista non lavori per far saltare una possibile nuova maggioranza". Così Maria Elena Boschi, in collegamento con In onda su La7, replica alle parole dell'esponente del M5S. "Non ci sono attriti, chiaramente lavoriamo, spero, tutti nella stessa direzione: fare un accordo che metta in sicurezza i risparmi degli italiani ed eviti l'aumento della tasse. Mi auguro che tutti remino nella stessa direzione sia nel nostro partito sia nel M5S".