Lucano: appello di Cuffaro, 'Fate vedere il padre a ex sindaco Riace, io soffro ancora'

Palermo, 22 ago. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) -"E' semplicemente crudele non permettere a Mimmo Lucano di non potere vedere il padre, e potere essere testimone dei suoi ultimi giorni. Mi appello alla giustizia affinché permettano all'ex sindaco di Riace di potere tornare a casa. Io so quello che si prova. E porto ancora dentro il dolore e l'atroce sofferenza per questo. Ho appreso della morte di mio padre solo dopo due giorni e il giudice non mi permise neppure di andare al suo funerale. Mi chiedo ancora il perché. Sono sofferenze che non si cancellano". Così all'Adnkronos Salvatore Cuffaro, l'ex Governatore siciliano, che ha scontato in carcere una pena a 7 anni per mafia e a cui fu persino vietato di andare al funerale del proprio padre, si schiera "senza alcun dubbio" al fianco di Mimmo Lucano, l'ex sindaco di Riace che dall'ottobre scorso, ha il divieto di dimora nel suo comune per l'inchiesta sull'immigrazione che lo vede indagato.

Dal 4 ottobre 2018, infatti, dopo la richiesta della Procura della Repubblica del Tribunale di Locri, l’ex sindaco di Riace è sottoposto a misure cautelari restrittive della libertà personale, agli arresti domiciliari prima ed al divieto di dimora nel comune di Riace poi. Misure che non sono più plausibili, secondo il Comitato 11 Giugno che ha raccolto decine di migliaia di firme da inviare al Capo dello Stato Sergio Mattarella.