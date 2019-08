Governo: Zingaretti, 'verifica altra maggioranza dovere forze politiche'

Roma, 21 ago. (AdnKronos) - "Io ho avuto mandato non a proseguire l'esperienza del vecchio governo, ma a verificare le condizioni per dare vita a governo di svolta per salvare l'Italia perchè purtroppo il governo caduto ieri lascia in eredità una condizione economica catastrofica". Lo dice Nicola Zingaretti a Sky Tg24.

"Vediamo se ci saranno le condizioni per una svolta e su questo con M5S e altre forze politiche abbiamo dovere di provarci". La Direzione Pd ha dato un mandato "ad esplorare ipotesi di nuova maggioranza che aiuti l'Italia a rimettersi in piedi e guardare al futuro con maggiore serenità perchè il progetto gialloverde è fallito. E' un dovere delle forze politiche, in una Repubblica parlamentare, verificare l'ipotesi di un'altra maggioranza. Se non ci sanno le condizione per un governo di svolta e autorevole, andremo al voto".